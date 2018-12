- Augen auf beim Spielzeugkauf

Das neue Laufrad für die Kleine soll unterm Weihnachtsbaum stehen, die Buntstifte extra und dann noch zum Spielen Knete und Schleim in Dosen. Spielzeug steht jetzt vor Weihnachten natürlich hoch im Kurs - und dann das: Die Stiftung Warentest warnt vor Schadstoffen, Unfallgefahr, Sicherheitslücken. "Bei jedem vierten Produkt gibt es Probleme", erklärt Holger Brackemann von der Stiftung Warentest. Viele Produkte kämen aus Fernost, und die dortigen Hersteller scheint die Qualitätssicherung finanziell zu überfordern, so Brackemann.



Konkret gab es vor allem bei Babymatratzen Probleme: "Etwa die Hälfte dieser Produkte war zu weich, was bei Babys gefährlich werden könnte", warnt Brackemann. Sobald sich Säuglinge auf den Bauch legen, sinkt ihr Gesicht zu tief in solche Matratzen ein, was letztlich zu Erstickung führen könnte.

Bei Laufrädern wurden mechanische Mängel festgestellt, da könnten sich Kinder ganz schnell die Finger quetschen, warnt der Experte von Stiftung Warentest. Beanstandet wurde auch der Spielzeug-Schleim: Hier wurden Schadstoffe analysiert, die europäische Grenzwerte deutlich überschreiten. "Hinzu kommt: Dieser Schleim wird in kleinen Dosen verpackt, die aufgemacht werden wie eine Getränkedose. Kinder werden damit dazu verleitet, diese Produkte in den Mund zu nehmen."



Als Konsequenz aus den Testergebnissen müssten Hersteller und Anbieter unbedingt mehr in die Qualitätssicherung investieren, fordert Brackemann. Bei Kinderwagen und Buggys sowie Kleinkindspielzeug habe sich inzwischen durchaus etwas zum Positiven verändert, räumt Brackemann ein. Dennoch müsse die Marktüberwachung grundsätzlich intensiviert werden. Eine weitere Gesetzeslücke sieht er bei Kindersitzen und Hochstühlen: "Deren chemische Sicherheit unterliegt keinen europäischen Anforderungen. Da wünsche ich mir von Verbraucherschutzministerin Barley (SPD), dass sie in Brüssel darauf hinweist", so Brackemann.