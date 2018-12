(Quelle: rbb/Wolf Siebert) Bild: (Quelle: rbb/Wolf Siebert)

Do 06.12.2018

- Was tun gegen "Herausmodernisierung"?

Günstige Mieten in einem zentralen Berliner Stadtteil – was will man mehr? Viele langjährige Mieter fühlen sich sicher, wenn sie einen alten Mietvertrag haben. Doch ist diese Sicherheit wirklich begründet? Was passiert, wenn die Wohnung verkauft oder modernisiert wird? Die Mieter des Hauses in der Kollwitzstraße 2 sind fast schon Profis, was den Umgang mit diesen Ängsten angeht. Inforadio-Redakteur Wolf Siebert berichtet.

Der Zustand des Hauses ist beklagenswert: Das Treppenhaus ist von einer undefinierbaren Farbe, im Hinterhof bröckelt der Putz, auf dem Dach wackeln die Ziegel und überall nisten Tauben. Im Inneren der Wohnungen sieht das allerdings anders aus, berichtet Wolf Siebert: "Da haben die Mieter viel Kraft, Zeit und Geld investiert, um z.B. Heizungen einzubauen - und sie tun das, weil die Mieten teilweise noch sehr günstig sind."

Vor vier Jahren wurde das Haus verkauft - doch der Eigentümer machte nichts an dem Haus. Es folgte ein Wirrwarr aus angekündigter Zwangsversteigerung und dem anschließenden Verkauf der Immobilie, aber nur zu 86 Prozent - 14% hält der Alt-Eigentümer. Irgendwann schaltete sich der Bezirk ein und versuchte, sein Vorkaufsrecht geltend zu machen, was der neue Eigentümer abwenden wollte - indem er sich an die Ziele des Milieuschutzgebietes halten wollte: keine Luxusmodernisierung, keine Aufteilung in Eigentumswohnungen. Bis zum 11.12.2018 hat der Baustadtrat Zeit, diese Abwendungsvereinbarung zu unterschreiben - "der Countdown läuft also".