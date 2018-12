ZB Bild: ZB

Do 06.12.2018 | 07:45 | Interviews

- Holter fordert schnelle Einführung von Digitalpakt

Der Bund will Milliarden in die digitale Ausstattung unserer Klassenräume stecken - und betritt damit das Hoheitsgebiet der Bundesländer. Nur eine Grundgesetzänderung kann diesen Schritt ermöglichen, der im Grundsatz von den Ländern mitgetragen wird. Nur ein Passus in der Gesetzvorlage passt ihnen nicht - der nämlich, bei dem es um die künftige Kostenaufteilung in Sachen Bildung geht. Thüringens Kultusminister Helmut Holter (Linke), zugleich Präsident der Kultusministerkonferenz, fordert von der Bundesregierung einen Kompromiss.

Im Inforadio sagte Holter, die Haushälter in der Großen Koalition knüpften den Digitalpakt an Bedingungen, die für die Länder finanziell nicht tragbar seien. Bei der Sitzung der Kultusministerkonferenz soll am Donnerstag die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Förderung der technischen Ausrüstung von Schulen beschlossen werden.



Die Länder-Ministerpräsidenten lehnen die mit dem Pakt verbundene Grundgesetz-Änderung jedoch ab.



Im Streit um eine Grundgesetzänderung unter anderem für die geplante Digitalisierung von Deutschlands Schulen fordern die Länderchefs ein Vermittlungsverfahren. Doch worum geht es überhaupt konkret beim "Digitalpakt"? Was steht auf dem Spiel? Die wichtigsten Fragen und Antworten: Was sind die drängendsten Herausforderungen beim Thema Digitalisierung in Deutschland? In vielen Regionen fehlt es an der grundlegenden Infrastruktur, nämlich einem schnellen Internet. Zwar hatte die Vorgängerregierung unter dem damaligen Infrastrukturminister Alexander Dobrindt (CSU) ein großangelegtes Förderprogramm aufgelegt. Doch in dem bürokratisch überfrachteten Verfahren wurden kaum Fördermittel abgerufen. Im Digitalrat befinden sich keine ausgesprochenen Experten für Infrastrukturfragen.

