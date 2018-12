- Digitalpakt: Länder treten auf die Bremse

Am Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten, um über den Digitalpakt für Schulen zu sprechen. Was macht in Sachen Digitalisierung an Schulen Sinn und was nicht? Das fragen wir Medienwissenschaftler Prof. Ralf Lankau. Er sieht Digitalisierung an Schulen nicht nur positiv, wie er im Inforadio-Gespräch erklärt.