Mi 05.12.2018 | 12:05 | Interviews

- Dudenhöffer lobt Trump-Deal der deutschen Autobauer

Die deutschen Autobosse haben am Mittwoch im Weißen Haus vorgesprochen und US-Präsident Trump zugesagt, in den USA mehr zu investieren, damit keine Zölle auf europäische Autos erhoben werden. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer befürwortet die Abmachungen und sieht in den deutschen Autoherstellern keine Bittsteller: "Es geht darum, eine unbewegliche Situation zu entkrampfen", betont er im Inforadio.

Zur konjunkturellen Lage der Autobauer bemerkte Dudenhöffer: "Einige fahren mit Voillgas voraus, obwohl sie Fieber haben, siehe Tesla. Die Deutschen sind im Mittelfeld, einige fahren hinterher. Der größte Wandel kommt in den nächsten zehn Jahren mit der Elektromobilität, das geht jetzt alles schneller und braucht viele Investitionen. Und dann kommt Trump mit seinen Zollkriegen dazwischen und verhagelt für alle das Jahr 2019".



Gleichwohl seien die jetzt vereinbarten deutschen Investitionen in den US-Markt wichtig und richtig, so der Wissenschaftler: Die Milliardeninvestitionen könnten durchaus gemeinsam mit dem riesigen Projekt der Elektromobilität gestemmt werden - wenn Nebenkriegsschauplätze wie die Zollfehde bereinigt würden, so Dudenhöffer: "Deshalb ist es gut, dass man nicht auf die EU wartet, denn solche Abkommen wären zu kompliziert", betont Dudenhöffer. Der US-Markt habe ein großes Potenzial für deutsche Autobauer, Stichwoirt Pick-Ups. "Deshalb sind diese Pläne nicht abseits von der Welt, sondern realitätsnah."



Der weltwichtigste Automarkt sei nach wie vor China, aber dann kämen schon die USA: "Dort werden jährlich 16 Millionen Fahrzeuge verkauft. Die Deutschen seien dort schwach vertreten, große Jaopaner wie Toyota dominierten mit Ford, GM und Fiat-Chrysler den US-Markt. "Die Deutschen laufen schon ewig hinterher, besonders VW hat da einen großen Aufholprozess vor sich, BMW und Daimler werden den Marktanteil im Premiumsegment ausbauen." Deutsche Autobauer hätten zu spät die Vorlieben der Amerikaner entdeckt, deshalb tue es Not, sich dort stärker zu engagieren.



Hintergrund: Die US-Pläne der Autobauer