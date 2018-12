NurPhoto Bild: NurPhoto

Di 04.12.2018 | 12:25 | Interviews

- Fast 470 per Haftbefehl gesuchte Neonazis untergetaucht

467 Rechtsextreme laufen in Deutschland frei herum, obwohl es Haftbefehle gegen sie gibt. Sie sind untergetaucht. So hat die Bundesregierung eine Anfrage der Linken beantwortet, wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Dienstag berichtet. Diese Zahl ist in den letzten Jahren offenbar stark gestiegen. Was weiß man über die Gesuchten? Darüber sprechen wir mit Matthias Reiche aus dem ARD-Hauptstadtstudio.