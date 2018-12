imago/Arnulf Hettrich Bild: imago/Arnulf Hettrich

Di 04.12.2018 | 15:05 | Interviews

- Checkpoint Charlie: Investor überrascht von Senatsplänen

Wie geht es weiter am Checkpoint Charlie? Stadtentwicklungssenatorin Lompscher will mit dem Investor Trockland verhandeln, dass dieser seine Bebauungspläne ändert: So soll zum Beispiel das umstrittene Hardrock Hotel kleiner werden. Heskel Nathaniel von Trockland reagiert im Inforadio-Gespräch überrascht auf die neuen Pläne - und stellt die Verlässlichkeit des Senats infrage.