- Gaebler: "Das hat nichts mehr mit dem Bildungspakt Schule zu tun"

Bildung ist Ländersache - trotzdem will der Bund den Bundesländern im Rahmen des Digitalpakts fünf Milliarden Euro zuschießen. Dafür notwendig ist eine Grundgesetzänderung, mit der das Kooperationsverbot in seiner bisherigen Form abgeschafft werden soll. Mehrere Bundesländer sind dagegen, auch Berlin ist skeptisch. Senatskanzleichef Christian Gaebler (SPD) sagt, der Bund sei "übers Ziel hinausgeschossen".



Der SPD-Politiker erklärt seine Skepsis so: Das Grundgesetz werde geändert, um dem Bund Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zu ermöglichen. Jedoch: "Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat jetzt in einem anderen Paragraphen, der eigentlich nur begleitend angefasst wird, […] eine Klausel reingeschrieben wird, dass es immer 50 Prozent Länderbeteiligung geben muss."

Das würde laut Gaebler dann auch ganz andere Bereiche betreffen, wie etwa die Wirtschaftsförderung, an der die Länder sich im Moment nur mit zehn bis 20 Prozent beteiligten. "Das betrifft Flutopferhilfen, Konjunkturprogramme, wo der Bund bisher 100 Prozent bezahlt hat", so der Senatskanzleichef. "Und das hat nichts mehr mit dem Bildungspakt Schule zu tun. Und das ist unser Problem an der Stelle."