- 70 Jahre Freie Universität Berlin

Die Freie Universität Berlin feiert an diesem Dienstag ihren 70. Geburtstag. Über Vergangenheit und Zukunft der FU sprechen wir mit ihrem Präsidenten Günter Ziegler. Für ihn ist die FU "ein ganz besonderes Projekt".



"Sie ist eigentlich von Studierenden gegründet worden, sehr bald nach dem Krieg, und mit großer internationaler Unterstützung", erklärt Ziegler. Und das sei auch heute noch relevant und gebe der Universität ihren Schwung, denn sie verstehe sich als Netzwerkuniversität.

"Sie ist international vernetzt, nicht nur in die USA, wo die ursprüngliche Unterstützung herkam, sondern wirklich in die ganze Welt", sagt der FU-Präsident. "Und das bestimmt, wie wir lehren und forschen und lernen an der Freien Universität." Außerdem sei die Hochschule auch immer noch ein Studierendenprojekt, meint Zielger und fügt hinzu: "Die Studierenden nehmen das manchmal gar nicht aktiv genug wahr, aber es gehört eben auch zum Selbstverständnis der Universität."