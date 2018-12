- Polenz: "Deeskalation geht nur mit Druck auf Putin"

Russland ist auf der Tagesordnung der NATO. Die Außenminister der Militärallianz treffen sich in Brüssel. Sie werden sich dann mit dem - so wörtlich - "destabilisierenden Verhalten" des Kreml beschäftigen. Ruprecht Polenz, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, plädiert dafür, den Druck auf Putin zu erhöhen. Man müsse ihm zeigen, dass sich die Kosten für Provokationen erhöhen werden.



Ein Dialog und Sanktionen würden sich dabei nicht ausschließen, so der CDU-Politiker. "Sanktionen sind ja in der Sprache der Diplomatie eine besonders nachdrückliche Form der Kommunikation", erklärte Polenz. Er verwies auf die bereits bestehenden Sanktionen der EU gegen Russland - wegen der Annexion der Krim und weil Moskau die Verpflichtungen des Minsker Abkommens nicht einhalte.

"Ob es gelingen würde, wegen des jetzigen Verhaltens weitere Sanktionen zu verhängen, ist zweifelhaft", betonte er. Es gehe nun auch darum, eine strategische Antwort auf die Ereignisse zu diskutieren. "Strategisch geht es ja Putin darum, die Ukraine zu schwächen, sie zu destabilisieren - durch die fortgesetzte Aggression im Osten."

Um sie zu stärken, müsse man deswegen die Energieversorgung des Landes in den Blick nehmen, erklärte Polenz: "Ich bin sehr entschieden der Meinung, dass man in Europa - und vor allen Dingen aber auch in Deutschland [...] - bereit sein muss, ein Fragezeichen hinter North Stream 2 zu machen."