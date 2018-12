- Unfallanalytiker: "Nofallsysteme für LKW sind sehr effektiv"

Ab Dienstag muss sich ein LKW-Fahrer vor Gericht verantworten: Er prallte vor einem Jahr auf der A2 mit seinem Laster gegen einen Feuerwehrwagen - zwei Feuerwehrmänner starben. Um LKW-Unfälle zu vermeiden, können Notbremssysteme und Abstandsregeltempomaten helfen, sagt Unfallforscher Hans Bäumler im Inforadio.

Bäumler betont, dass die tatsächlich Zahl der tödlichen Unfälle mit LKW vergleichsweise gering ist: "Verursacht werden durch LKW etwa 42 tödliche Verkehrsunfälle im Jahr auf deutschen Autobahnen." Das gefühlte Risiko sei natürlich deutlich höher: "Schlicht und ergreifend, weil die Fahrzeuge ja sehr schwer sind und damit natürlich auch eine entsprechende Gefahr darstellen. Der Unfallanalytiker spricht da von einem hohen Impuls."

Ein großes Thema bei LKW-Unfällen sei der mangelnde Abstand. "Wenn Sie heute auf der Autobahn fahren, haben Sie auf dem rechten Fahrstreifen einen LKW hinter dem anderen", so Bäumler. "Und wenn man sich die Abstände anschaut, dann sind die meistens sehr, sehr gering." Helfen würden an dieser Stelle Notbremssysteme oder Abstandsregeltempomaten.

Solche Systeme seien effektiv, hilfreich und wichtig - und seit dem 1.11.2015 Pflicht in der gesamten Europäischen Union. Das gelte allerdings nur für Neufahrzeuge. "In alte Fahrzeuge können Sie das nicht einbauen", erklärt Bäumler. "Das bedeutet, es wird also rund 20 Jahre dauern, bis diese Systeme den Markt komplett durchdrungen haben."