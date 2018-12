Kita-Broschüre gegen Rechtsextremismus in der Kritik

Eine Broschüre der Antonio Amadeu Stiftung soll Erzieherinnen und Erzieher im Umgang mit rechtsextremen Äußerungen helfen und wird jetzt kritisiert. Berlin-Neuköllns Jugendstadtrat Falko Liecke (CDU) sieht eher religiösen Extremismus als Problem im Bezirk. Simone Rafael von der Amadeu Antonio Stiftung weist darauf hin, dass die Kompetenz der Stiftung im Bereich Rechtsextremismus liege, die Strategie der Broschüre aber auch auf Prävention anderer Extremismus-Formen übertragen werden könne.



"Ene, mene, muh - und raus bist du" ist der Titel einer Broschüre der Amadeu Antonio Stiftung. Sie wird vom Bundesfamilienministerium gefördert und erklärt, wie Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas mit fremdenfeindlichen, diskriminierendem Verhalten und rassistischen, rechtspopulistischen oder sogar rechtsextremistischen Äußerungen von Kollegen, Eltern, aber auch Kindern umgehen können.

Kaum erschienen, gab es nicht nur massive Kritik von Rechtspopulisten und Rechtsextremisten an der Broschüre, sondern auch von Politikern der Union. CDU-Jugendstadtrat von Berlin-Neukölln, Falko Liecke, sagte: "Die Broschüre will Vorurteile bekämpfen, vermittelt sie aber selbst." Es sei nicht Aufgabe von Erziehern, die politische Gesinnung der Eltern zu überprüfen. Er hat im Namen des Bezirksamtes von einer Verwendung der Broschüre abgeraten. Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) ist dagegen für die Broschüre. Er beteilige sich nicht an einer Kampagne der AfD, sagte Hikel.