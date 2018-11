dpa Bild: dpa

Fr 30.11.2018 | 12:05 | Interviews

- Panne wirbelt Merkels Plan kräftig durcheinander

Anreise mit großen Hindernissen: Bundeskanzlerin Angela Merkel musste auf dem Weg zum G20-Gipfel in Buenos Aires eine unfreiwillige Pause in Köln/Bonn einlegen. Grund: gravierende technische Probleme beim Regierungsflugzeug. Merkel wird dadurch den G20-Gipfel deutlich später erreichen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich ist schon in Buenos Aires: "Merkel kann wichtige Treffen mit US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi nicht wahrnehmen", berichtet sie.

Es wird erstmal ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel losgehen beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Wegen des schwerwiegenden Defekts an ihrer Regierungsmaschine hat sie die Nacht nun in Bonn verbracht und konnte ihre Reise erst am Morgen mit einer Linienmaschine Richtung Argentinien fortsetzen. Das heißt: die Treffen sowohl mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, als auch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping fallen aus. Unsere USA-Korrespondentin Martina Buttler ist schon in Buenos Aires; sie hat die Einzelheiten.

Journalisten und Gipfelteilnehmer vor Ort seien "fassungslos", dass solch eine Panne in einem Land wie Deutschland möglich sei, so Ulrich Merkel selbst sprach am Donnerstagabend vor Journalisten von "großen Problemen", die nun ihre Weiterreise verzögerten. Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich geht davon aus, dass die Flugzeugpanne und die damit verbundenen Terminschwierigkeiten noch eine hitzige Debatte nach sich ziehen wird.



Einen wichtigen Termin wird Merkel aber in jedem Fall so wie geplant wahrnehmen können: Am Rande des G20-Gipfels wird sie sich am Samstag zu einem bilateralen Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin treffen. Das Gespräch der Kanzlerin mit Putin finde voraussichtlich Samstagfrüh wie geplant statt, sagte Vizeregierungssprecherin Martina Fietz am Freitag in Berlin. Dabei dürfte es vor allem um den aktuellen Konflikt zwischen Russland und Ukraine gehen.



Hintergrund: Was genau sorgte für die Flugzeugpanne?