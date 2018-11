- Merkel muss unfreiwilligen Zwischenstopp einlegen

Es wird erstmal ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel losgehen beim G20-Gipfel in Buenos Aires. Wegen des schwerwiegenden Defekts an ihrer Regierungsmaschine hat sie die Nacht nun in Bonn verbracht und sollte jetzt auf dem Weg nach Argentinien sein. Das heißt auch: die Treffen sowohl mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, als auch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jingping müssen erstmal ausfallen. Unsere USA-Korrespondentin Martina Buttler ist schon in Buenos Aires; sie hat die Einzelheiten.

Wegen eines erheblichen Defekts am Regierungsflugzeug kann Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht am Auftakt des G20-Gipfels in Argentinien teilnehmen.

Die Kanzlerin hatte am Donnerstagabend ihren Flug abbrechen und in Köln landen müssen und war am Freitagmorgen dann zusammen mit Vizekanzler Olaf Scholz mit einem anderen Regierungsflugzeug nach Madrid aufgebrochen, von wo sie mit einem Linienflug nach Buenos Aires fliegen sollte.

Der Schaden an dem A340 "Konrad Adenauer" war dabei schwerwiegender als zunächst gedacht. "Es war eine ernsthafte Störung", sagte Merkel in der Nacht zum Freitag in Bonn. Medien berichteten von einem Komplettausfall des Funksystems an Bord.

Die "Rheinische Post" berichtet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der Fall auch "kriminalistisch" aufgearbeitet werde.

Merkel habe mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) über den Abbruch der Flugreise gesprochen. In Regierungskreisen hieß es, nach einem solchen Vorfall werde in "alle Richtungen" ermittelt. Glücklicherweise habe man eine sehr exzellente Crew gehabt, hatte Merkel in der Nacht in Bonn zu mitreisenden Journalisten gesagt. "Da war der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft an Bord."

(dpa)