- Missbrauchsverfahren gegen Amazon

Das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen den US-Konzern Amazon eingeleitet. Konkret geht es um den deutschen Marktplatz amazon.de, die mit Abstand größte Plattform für den Onlinehandel in Deutschland. "Wir wollen prüfen, wie sich Amazon gegenüber Händlern verhält, die diese Plattform nutzen oder nutzen möchten", betont Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, im Inforadio. Es gebe eine ganze Reihe von Beschwerden.



Zum einen werde beklagt, dass Amazon seine eigene Haftung gegenüber den Händlern für Fehlverhalten weitgehend ausgeschlossen habe, so Mundt. Außerdem habe Amazon als Gerichtsstand Luxemburg auerkoren, was kleinen Händlern den Rechtsweg erschwere. Hinzu kämen Beschwerden wegen intransparenter Kündigungen von Händlern sowie Sperrungen von Händlerkonten ohne Begründung. "Wir nehmen all das zum Anlass nachzuschauen, ob Amazon mit den Händlern fair umgeht", so Mundt.



Die Sanktionsmöglichkeiten sind dabei begrenzt: "Wir verhängen keine Bußgleder, das Ganze ist ein Verwaltungsverfahren. Am Ende kann stehen, dass wir Amazon aufgeben, Regeln zu ändern", so Mundt. Gleichwohl zeigten Erfahrungen aus der Vergangenheit, dass auch nationale Kartellbehörden durchaus Druck auf globale Großkonzerne ausüben könnten.