Do 29.11.2018 | 12:45 | Interviews

- "Sektenartige Strukturen"- Königer verlässt AfD

Der Landesvorsitzende der Brandenburgischen Alternative für Deutschland (AfD), Steffen Königer, tritt aus der Partei aus. Das teilte Königer am Donnerstagvormittag vor der Presse mit. Dabei gab er drei zentrale Gründe an, wie Inforadio-Reporter Dominik Lenz im Gespräch mit Leon Stebe berichtet. Grundsätzlich grenze sich die AfD nicht deutlich genug von Rechtsaußen ab, so Königer.

Königer übte massive Kritik daran, dass die AfD in Chemnitz gemeinsam mit Rechten marschiert sei. Bei der Aufstellung der AfD-Listen für die Europawahl seien "Marktschreier aufgestellt worden, die die EU zerstören wollen." Ihm selbst gehe es aber um eine Erneuerung der EU von innen heraus, so Königer. Und: die Beobachtung der Jungen Alternative durch den Verfassungsschutz sei ein weiterer wichtiger Aspekt.

Zur Begründung führte der Brandenburger Landtagsabgeordnete zudem die von ihm empfundene Ohnmacht der Gemäßigten gegenüber radikalen Kräften in der AfD an. "Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven in der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren", erklärte er am Donnerstag in Potsdam. Königer gehört der "Alternativen Mitte" in der AfD an, die einen Gegenpol zum rechtsnationalen Flügel um den Thüringer Landeschef Björn Höcke bildet.



Kritik an "sektenartig organisierten Gefolgschaften"