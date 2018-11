- Woidke: "Der Kohleausstieg lässt sich nicht aus der Portokasse bezahlen"

An diesem Donnerstag sollte die Kohle-Kommission eigentlich ihr Konzept für den Kohleausstieg vorlegen. Daraus ist nichts geworden. Nun soll eine Arbeitsgruppe bis Februar Ergebnisse erarbeiten, mit denen auch die Länderchefs der betroffenen Regionen leben können. Mit dabei ist auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Im Inforadio bekräftigte er, dass deutlich mehr Geld für den Strukturwandel nötig sei als die bislang vom Bund geplanten 1,5 Milliarden Euro.



Diese Summe werde bei weitem nicht reichen, um den Verlust an Arbeitsplätzen zu kompensieren. Nötig seien Projekte in den Bereichen Infrastruktur und der Ansiedlung von Wissenschaftsstandorten. Wichtig sei aber auch, die Kompetenz der Region in Sachen Energie weiter zu nutzen, betonte Woidke im Gespräch mit Dietmar Ringel.