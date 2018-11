- NATO will Ukraine unterstützen

Seit Jahren flirtet die NATO mit der Ukraine, gleichzeitig erhöht Russland den Druck auf sein Nachbarland. Was 2014 mit der Krim-Annexion begann, spitzt sich nun an der Meerenge Kertsch zu. Wie verhält sich das Militärbündnis? "Die NATO hat Russland zur Zurückhaltung aufgerufen und die eigenen Mitglieder zur Unterstützung der Ukraine aufgerufen", berichtet Samuel Jackisch aus Brüssel.

Geregelt werde die Unterstützung in der NATO-Ukraine-Charta, erklärt Jackisch. "Die Mitglieder sammeln Geld für die Modernisierung des ukrainischen Militärs", erläutert der Korrespondent im Gespräch mit Dietmar Ringel.



In Fragen einer Mitgliedschaft der Ukraine trete die NATO aber genauso wie bei Georgien noch auf die Bremse. Solange die Konflikte in den dortigen Grenzgebieten existieren, sei die NATO sehr vorsichtig, da man nicht in einen Krieg verwickelt werden wolle.