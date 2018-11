dpa Bild: dpa

- Seehofer will unabhängigen Islam in Deutschland

Mit einer kontroversen Debatte über ausländische Einflüsse in deutschen Moscheen ist die 4. Deutsche Islam-Konferenz in Berlin gestartet. Bundesinnenminister Horst Seehofer forderte die islamischen Gemeinden in Deutschland auf, sich schrittweise von ausländischen Geldgebern frei zu machen. "Der Subtext ist: Wir wollen in Deutschland keinen Islam, wie er in der Türkei oder in Saudi-Arabien gelebt wird", erklärt die rbb-Religionsexpertin Friederike Sittler.

Seehofers Linie lasse sich auch schon an der Gästeliste der Islamkonferenz ablesen, er habe vor allem Vertreter des liberalen Islam eingeladen. "Diese Einzelpersönlichkeiten sollen die Dominanz der konservativen Verbände durchbrechen", erklärt Sittler.



Seehofer hatte zum Auftakt der Islamkonferenz betont: "Muslime haben selbstverständlich die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie jeder hier in Deutschland." Wie die Finanzierung konkret sichergestellt werden sollte, sagte der CSU-Politiker nicht. Er kündigte aber an, bestehende Förderprogramme für Integrationsprojekte der Moscheegemeinden würden ausgebaut.



Kritik hatte es in den vergangenen zwei Jahren vor allem an Predigten und Aktivitäten von Imamen des türkischen Islam-Dachverbandes Ditib gegeben. Einigen Predigern war vorgeworfen worden, sie hätten Gläubige bespitzelt. Weiterer Stein des Anstoßes waren Gebete für türkische Soldaten im Syrien-Einsatz. Die Imame der Ditib werden von der staatlichen türkischen Religionsbehörde nach Deutschland entsandt.

