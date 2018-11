- Buchholz: "Die Siemensbahn wäre eine ideale Ergänzung"

Siemens will in Berlin-Spandau für 600 Millionen Euro einen Innovationscampus errichten. Nötig dafür wäre allerdings eine bessere Verkehrsanbindung von Siemensstadt. Seit einiger Zeit wird nun darüber nachgedacht, die knapp fünf Kilometer lange S-Bahntrasse vom Bahnhof Jungfernheide nach Gartenfeld zu reaktivieren. Der SPD-Verkehrspolitiker Daniel Buchholz ist stark dafür. Im Inforadio erklärt er, warum.



Der Berliner SPD-Politiker Daniel Buchholz hat sich im Inforadio für eine Reaktivierung der "Siemensbahn" stark gemacht. Die S-Bahntrasse zwischen Jungfernheide und Gartenfeld ist seit 40 Jahren stillgelegt. Angesichts der Ankündigung von Siemens, in Berlin-Spandau einen 600 Millionen Euro teuren Innovationscampus zu errichten, hält er ein Comeback der Strecke für überaus sinnvoll. Denn dadurch würde nicht nur die Siemensstadt besser erschlossen, sondern auch das, was dahinter liegt: "Die sogenannte Insel Gartenfeld als auch die Wasserstadt Spandau. Das sind zwei Entwicklungsgebiete und da werden in Summe mindestens 10.000 neue Wohnungen mit 20.000 neuen Menschen errichtet. Und da muss man sich natürlich fragen: Wie kann man da ein Verkehrschaos verhindern? Und da wäre die Siemensbahn eine ideale Ergänzung."

Die Siemensbahn wurde in den Jahren 1927 bis 1929 vom Konzern zum Werksgelände gebaut und fuhr zu Spitzenzeiten im Fünf-Minuten-Takt zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Gartenfeld. Ende 1980, nach dem S-Bahn-Boykott durch die West-Berliner, wurde die kaum noch genutzte Strecke stillgelegt.



Planungstechnisch wäre eine Reaktivierung der Siemensbahn relativ schnell möglich. Die Trasse wurde nie als Bahnstrecke entwidmet, auf zeitaufwändige Planfeststellungsverfahren könnte deshalb verzichtet werden. Interessant ist eine Wiederbelebung der Strecke auch, weil am Ende der Trasse, in Gartenfeld, derzeit Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen entstehen, die dringend eine Anbindung an die Berliner Innenstadt brauchen. Bisher ist diese Gegend vom öffentlichen Schienenverkehr nicht erschlossen.



Möglich wäre auch eine Verlängerung der Strecke über die Havel nach Spandau oder eine Anbindung des Flughafengeländes in Tegel, wo nach Ende des Flugbetriebs ebenfalls ein Innovationscampus entstehen soll.



Der Senat hält an einer Reaktivierung der Siemensbahn fest. Der Fahrgastverband IGEB ist ebenfalls für eine Wiederinbetriebnahme. Und auch die Deutsche Bahn erklärte, man sei froh, wenn die Siemensbahn wieder vernünftig genutzt werde.