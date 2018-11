imago/photothek.net Bild: imago/photothek.net

Mi 28.11.2018

- Islamkonferenz: Güler stellt sich hinter Seehofer

Bereits zum vierten Mal trifft sich am Mittwoch die "Deutsche Islamkonferenz". Mit Spannung wird die Grundsatzrede von Bundesinnenminister Horst Seehofer erwartet. Der hatte im Vorfeld gefordert, dass sich die Muslime in Deutschland nicht mehr aus dem Ausland finanzieren und so beeinflussen lassen. Die Integrationspolitikerin Serap Güler (CDU) unterstützt im Inforadio diese Forderung.



In Berlin berät am Mittwoch die Deutsche Islam-Konferenz über die Finanzierung muslimischer Gemeinden. Bundesinnenminister Seehofer will, dass sie sich vom Einfluss aus dem Ausland lösen. Der CSU-Politiker schrieb in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die Muslime sollten Organisation und Finanzierung ihrer Gemeinden selbst in die Hand nehmen. Ähnlich äußerte sich die Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Innenministerium, Güler, im Inforadio. Die CDU-Politikerin forderte die muslimischen Gemeinden auf, sich mittelfristig über Mitgliedsbeiträge oder Spenden zu finanzieren. Denkbar sei auch eine Moschee-Steuer zu erheben, ähnlich wie die Kirchensteuer. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, so Güler.

Hintergrund