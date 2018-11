Bild: dpa

Mi 28.11.2018 | 06:25 | Interviews

- Stahlknecht: "Werden Punktesystem ergebnisoffen erörtern"

Beim Treffen der Innenminster der Länder in Magdeburg steht bis Freitag das Thema Asyl im Mittelpunkt. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) leitet derzeit die Innenministerkonferenz. Im Inforadio fordert er, den Abschiebestop nach Syrien zu verlängern. Er geht dabei aber nicht so weit wie seine SPD-Kollegen. Über den Vorschlag eines Punktesystems für straffällige Asylbewerber werde man bei der Konferenz intensiv beraten, so Stahlknecht weiter.

Auch auf Inforadio.de imago/Michael Trammer Di 27.11.2018 | 16:05 | Interviews Schuster (CDU) begrüßt Punktesystem für straffällige Zuwanderer Wer acht Punkte in Flensburg hat, muss seinen Führerschein abgeben. Warum nicht auch Asylbewerber mit einem Punktesystem sanktionieren und ab 60 Punkten abschieben, falls sie straffällig werden? Über diesen Vorschlag aus dem Bundeskriminalamt wird ab Mittwoch auf der Innenministerkonferenz der Länder beraten. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster lobt das Vorhaben. Im Inforadio begrüßt er "die Prioritätensetzung bei Abschiebungen auf die, die sich auch echt etwas haben zu Schulden kommen lassen."



BKA-Präsident Holger Münch hatte kürzlich dem "Spiegel" gesagt, die Polizeibehörden der Länder, die Bundespolizei und das BKA wollten bundesweit Daten von Tatverdächtigen und verurteilten Straftätern zusammenfassen. Ziel sei es, Intensivtäter zu erkennen und, wenn möglich, außer Landes zu bringen. Instrument dafür solle ein Punktesystem sein. Stahlknecht sagte dazu im Inforadio, es sei gut und richtig, wenn man sich die Art der Straftaten ansehe. Das neue Instrument werde man nun erörtern.



Aber wie schafft man es, unbescholtene Asylbewerber vor Diffamierungen zu schützen? "Wir müssen mehr über die sprechen, bei denen Integration gelingt. Aber zur Ehrlichkeit gehört eben auch, die Zahl derer zu benennen, von denen Straftaten begangen werden. Hier muss die Abschiebung beschleunigt werden, aber es muss auch gesagt werden, wo es objektive Grenzen gibt", so Stahlknecht.



Stahlknecht will Syrien-Abschiebestopp verlängern