- Schuster (CDU) begrüßt Punktesystem für straffällige Zuwanderer

Wer acht Punkte in Flensburg hat, muss seinen Führerschein abgeben. Warum nicht auch Asylbewerber mit einem Punktesystem sanktionieren und ab 60 Punkten abschieben, falls sie straffällig werden? Über diesen Vorschlag aus dem Bundeskriminalamt wird ab Mittwoch auf der Innenministerkonferenz der Länder beraten. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster lobt das Vorhaben. Im Inforadio begrüßt er "die Prioritätensetzung bei Abschiebungen auf die, die sich auch echt etwas haben zu Schulden kommen lassen."



Noch verliefen Abschiebungen von straffälligen Zuwanderern sehr zäh, weil sich die Idee der Ankerzentren noch nicht durchgesetzt habe. Hinzu kämen Zuständigkeitskonflikte verschiedener Behörden. "Die jetzt in einem Punktesystem dazu zu bringen, dass sie in eine Datei einspeisen, und dass man gemeinsam einen roten Bereich definiert - von mir aus 60 Punkte - ab jetzt geben sich alle Mühe, dass dieser Kandidat zuerst abgeschoben wird, das halte ich für eine sehr gute Idee", so Schuster.



BKA-Präsident Holger Münch hatte kürzlich dem "Spiegel" gesagt, die Polizeibehörden der Länder, die Bundespolizei und das BKA wollten bundesweit Daten von Tatverdächtigen und verurteilten Straftätern zusammenfassen. "Ziel ist es, Intensivtäter zu erkennen und, wenn möglich, außer Landes zu bringen", sagte Münch.