- Liebich: "Die NATO sollte sich raushalten"

Die russisch-ukrainische Konfrontation an der Meerenge Kertsch spitzt sich gefährlich zu. Welche Schritte können eine Eskalation noch verhindern? "Was wir machen können, ist Reden und Diplomatie", sagt der Linke-Außenpolitiker Stefan Liebich im Inforadio. Die NATO sieht Liebich dabei nicht als entscheidenden Player.

Deutschland habe in dem Konflikt ein Gewicht in die Waagschale zu werfen, denn das Minsker Abkommen sei von Deutschland mitverhandelt worden, so Liebich. Man müsse darauf hinwirken, dass dieser Vertrag von beiden Seiten eingehalten werde. Denn sowohl die Ukraine als auch Russland hielten sich nicht an einst ausgehandelte Abkommen.



Die NATO sollte sich derweil aus dem Konflikt heraushalten, betont Liebich: "Die Ukraine wird auf absehbare Zeit kein NATO-Mitglied sein, das würde die Situation dort auch nicht verbessern, sondern verschlimmern", so Liebich. Ein gemeinsames Gremium wie die OSZE sei dagegen "ein Ort, wo man reden könnte."



Forderungen aus den Reihen der CDU nach noch schärferen Russland-Sanktionen erteilte der Linken-Politiker eine Absage: "Wir brauchen keine neue Umdrehung der Sanktionsspirale. Was haben sie denn in der Vergangenheit gebracht? Die Krim wurde immer noch nicht an die Ukraine zurückgegeben. Ich rate davon ab und hoffe, dass diese Forderung von Norbert Röttgen und anderen ohne Resonanz bleibt."