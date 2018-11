- 5G in Brandenburg - ein Ding der Unmöglichkeit?

Das Kürzel "5G" steht für die fünfte Mobilfunkgeneration - erste Tests finden derzeit statt; Anfang nächsten Jahres sollen die Frequenzen versteigert werden, doch kommt das superschnelle Internet auch in dünn besiedelten Gebieten? Was bedeutet 5G für Brandenburg? "Brandenburg ist schon jetzt voll von Funklöchern. 70 Prozent der Fläche sind derzeit nicht versorgt", berichtet unser Brandenburg-Reporter Dominik Lenz. Gerade im Hinblick auf 5G sei das eine sehr gefährliche Entwicklung.



Die ländlichen Räume drohten auch bei 5G abgehängt zu werden, warnt Lenz. "Große Zukunftsthemen wie autonomes Fahren könnte man damit vergessen." Ein erster Schritt sei schon mal, wenigstens den 4G-Standard in Brandenburg flächendeckend anzubieten. Die Landesregierung könne grundsätzlich aber nicht viel machen, da die Netzbetreiber meist am längeren Hebel säßen. "Es gibt aber politische Ideen. So will die Regierung unter anderem Behördenfunkmasten der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen."

Nach welchen Spielregeln startet Deutschland ins 5G-Zeitalter? Wer profitiert vom neuen Mobilfunkstandard, und wie und wann soll die Technik für superschnelles Internet auch in abgelegenen Regionen verfügbar sein? Begleitet von Kritik hat die Bundesnetzagentur am Montag die Vergabebedingungen und die Auktionsregeln für die ersten Frequenzen festgelegt. Ein Überblick:



WAS KANN 5G?



Der neue Mobilfunkstandard löst weltweit Schritt für Schritt die 4G-Technik (auch als LTE bekannt) ab und soll durch eine enorme Geschwindigkeitssteigerung bis in den Gigabit-Bereich den Weg für zahlreiche Anwendungen ebnen, die eine Datenübertragung in Echtzeit benötigen. So fallen etwa bei selbstfahrenden Autos, die künftig den Verkehrsinfarkt in den Städten lindern könnten, gewaltige Datenmengen an. Und die Wirtschaft setzt auf intelligent vernetzte Fabriken und Maschinen, die beispielsweise selbst vorhersagen, wann sie eine Wartung benötigen.



Auch für Verbraucher bietet 5G abseits der immer größer werdenden Datenmengen beim Streamen von Videos neue Möglichkeiten: So sollen etwa Augmented- oder Virtual-Reality-Apps beim Shoppen schneller und umfangreicher Informationen liefern - sei es über Inhaltsstoffe von Produkten oder darüber, ob neue Möbel auch ins eigene Wohnzimmer passen. Bis die meisten Handybesitzer 5G nutzen können, wird es allerdings noch Jahre dauern. Selbst der Vorgängerstandard 4G ist noch längst nicht überall in Deutschland verfügbar.