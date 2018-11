Bild: imago/Markus Heine

Di 27.11.2018 | 07:25

- Was kam heraus beim "Clan-Gipfel"?

Der Berliner Senat setzt künftig auf einen verstärkten und besser abgestimmten Kampf aller zuständigen Behörden gegen die kriminellen Mitglieder arabischstämmiger Clans. Das kündigte Innensenator Andreas Geisel (SPD) noch vor einem Treffen mit anderen Senatoren am Montagnachmittag an. Gleichzeitig warnte er vor Erwartungen an sehr schnelle Erfolge durch den sogenannten Clan-Gipfel. Ergebnisse sollen am Dienstag mitgeteilt werden. Wir sprechen um 7:25 Uhr mit dem Innensenator.

Geisel kündigte bereits am Montagmittag an, dass die Zusammenarbeit zwischen Justiz, Polizei, Steuerfahndung, Ausländerbehörde und Ordnungsämtern regelmäßig vertieft werde. Denkbar sei etwa ein gemeinsame Zentrum aus den benannten Institutionen, sagte Geisel.



Man müsse sich das vorstellen wie bei einer Fallkonferenz zu bestimmten Problemen und Personen. Die Terrorismusbekämpfung arbeite in Form des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums (GTAZ) nach ähnlichen Strukturen. So solle es dann auch beim Vorgehen gegen "paralellgesellschaftliche Strukturen" in Berlin gehen.



An dem sogenannten Clan-Gipfel nahmen neben Geisel auch Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) mit der Generalstaatsanwältin Margarete Koppers und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) teil, außerdem Experten der jeweiligen Verwaltungen, Vertreter der der Polizei sowie der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD).

FDP befürchtet Willkür