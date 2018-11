- Hardt (CDU) sieht Schuld auf russischer Seite

Der Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch hat zu neuen Spannungen zwischen der Ukraine und Russland geführt. Bei der Blockade dreier ukrainischer Kriegsschiffe durch die russische Marine wurden mehrere Ukrainer verletzt, Präsident Poroschenko verhängte inzwischen für 60 Tage das Kriegrecht. "Das ist ein sehr ernsthafter Vorgang", meint der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt im Inforadio.

Die Schuld an der Eskalation liege auf der russischen Seite, meint Hardt: "Wir haben ein Abkommen von 2003, das den ungehinderten Zugang für Handels- und Marineschiffe durch die Meerenge von Kertsch ins Asowsche Meer zulässt. Ich kann nicht erkennen, wieso sich Russland das Recht herausnimmt, diesen Zugang zu reglementieren."



Hinzu komme, dass sich in diesen Tagen vor fünf Jahren der Euro-Majdan ereignet habe, der Beginn der europafreundlichen Revilution in der Ukraine. "Ich glaube deshalb, dass dies auch ein kleiner Jubiläumsgruß des russischen Präsidenten an die Ukrainer ist", meint Hardt.



In der Ukraine stehen im März Präsidentschaftswahlen an, gleichzeitig mehrten sich in Russland kritische Stimmen an Putins außenpolitischem und wirtschaftspolitischen Kurs. "Ich fürchte, dass beide Präsidenten jetzt Stärke zeigen wollen. Die Stärke müsste aber darin liegen, dass beide ihren Beitrag zur Deeskalation leisten", fordert der CDU-Politiker.