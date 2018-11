- Knabe-Comeback: High-Noon in Hohenschönhausen

Die Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen - eigentlich soll das ein Ort des Gedenkens sein. Gerade ist die Gedenkstätte aber vor allem ein Ort des Streits. Der umstrittene Direktor Hubertus Knabe wurde erst freigestellt, hat sich dann wieder zurückgeklagt, wurde gefeuert und sitzt montags doch wieder in seinem Büro. Unser Reporter Martin Adam war vor Ort und berichtet im Gespräch mit Leon Stebe von brisanten Momenten in höchst angespannter Atmosphäre.



Hubertus Knabe trotzt seiner Abberufung: Der beurlaubte Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen kehrte am Montag in sein Büro zurück und verwies auf eine Entscheidung des Landgerichts. Kultursenator Lederer will sich das nicht bieten lassen.

Knabe traf um kurz vor 9 Uhr an der Gedenkstätte ein, so wie an jedem früheren Montag, berichtet Martin Adam. Empfangen wurde Knabe von Vertretern von Stasi-Opferverbänden, die ihn mit Blumen beschenkten und ihn ins Gebäude begleiteten. Dort warteten schon der kommissarische Leiter der Gedenkstätte, Jörg Arndt, und Marianne Birthler, die in dem Streitfall als Vertrauensperson fungieren soll. "Beide wollten ihn im Gebäude aufhalten, und dort kam es dann zu einer Art High Noon-Situation: Knabe zog den Beschluss des Landgerichts vom Wochenende aus der Tasche, wonach ein Strafgeld von 25.000 Euro droht, falls Knabe nicht sein Büro betreten darf. Dann herrschte kurze Ratlosigkeit, bis Knabe der Schlüssel zu seinem Büro ausgehändigt wurde. Dann ging er in Begleitung der Stasi-Opfervertreter in das Büro", berichtet Adam.



Wenig später traf Kultursenator Klaus Lederer an der Gedenkstätte ein. In Funktion des Stiftungsrats der Gedenkstätte berief der Linken-Politiker kurzfristig eine Mitarbeiterversammlung, "auf der Knabe nichts zu suchen hätte, fand Lederer. Knabe ging aber trotzdem hin, noch mit den Blumen in der Hand", berichtet der rbb-Reporter. Bis die Rechtsfrage endgültig geklärt sei, hätte die Gedenkstätte erst einmal zwei Vorsitzende: Knabe und Arndt, hieß es nach der Mitarbeiterversammlung.