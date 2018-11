dpa Bild: dpa

Mo 26.11.2018 | 10:05 | Interviews

- Causa Knabe: Der Konflikt schwelt weiter

Der Streit um den freigestellten Direktor der "Gedenkstätte Hohenschönhausen", Hubertus Knabe, geht weiter. Am Freitag hatte das Landgericht Berlin per einstweiliger Verfügung entschieden, dass Knabe die Geschäfte der Gedenkstätte weiterführen darf. Am späten Sonntagabend berief der Stiftungsrat der Gedenkstätte ihn dann aber mit sofortiger Wirkung als Vorstand und Direktor ab. Über den aktuellen Stand der Dinge berichtet Kirsten Buchmann aus der RBB-Redaktion für Berliner Landespolitik.

Der Stiftungsrat hält es für ausgeschlossen, dass Knabe in der Gedenkstätte weiterarbeitet. In Untersuchungen seien diverse Rechtsverstöße und Pflichtverletzungen festgestellt worden. Das Vertrauensverhältnis sei zerrüttet, hieß es. Knabe wird vorgeworfen, nicht entschieden genug gegen sexuelle Belästigung von Frauen durch seinen Stellvertreter vorgegangen zu sein. Knabe weist die Vorwürfe zurück und geht juristisch gegen seine Kündigung vor.