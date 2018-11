imago/Emmanuele Contini Bild: imago/Emmanuele Contini

26.11.2018

- Hikel: "Geisel-Vorstoß ist richtig und sinnvoll"

Wie soll man umgehen mit Mitgliedern arabischer Großfamilien, die sich in kriminellen Clans organisieren? Spätestens seit dem Mord an Nidal R. ist das eine der zentralen Fragen der Berliner Innenpolitik. Am Montag trifft sich dazu Innensenator Geisel mit Vertretern der Finanz- und Justizverwaltung. Mit dabei wird auch Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel (SPD) sein. Er begrüßte im Inforadio das Vorhaben.



Hikel sagte im Inforadio, die Kriminellen hielten sich nicht an Zuständigkeiten der Behörden. Es brauche jemanden, der die Vernetzung aktiv vorantreibt. Auch die Zuständigkeiten müssten geklärt sein. Anders werde man die Probleme nicht in den Griff bekommen. An dem Spitzentreffen mit Innensenator Geisel nehmen die Ressortchefs für Justiz und Finanzen sowie Experten der einzelnen Verwaltungen und die Staatsanwaltschaft teil. Dabei soll es unter anderem um illegal erworbenes Vermögen gehen sowie um Wege, die abgeschotteten Strukturen der zumeist arabischstämmigen Großfamilien aufzubrechen.



Geisel will außerdem eine neue Zentralstelle gegen Clan-Kriminalität einrichten. Sie soll die Erkenntnisse der verschiedenen Behörden sammeln und zu einem besseren Austausch von Informationen beitragen.