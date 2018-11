AP Bild: AP

Sa 24.11.2018 | 08:04 | Interviews

- Raubkunst: "Alleine mit der Rückgabe sind die Probleme nicht gelöst"

Nachdem Frankreich Kunstwerke aus der Kolonialzeit zurückgeben will, geraten auch deutsche Museen unter Druck. Denn auch hierzulande gibt es viele afrikanische Kulturgüter, die während der Kolonialzeit nach Deutschland gebracht wurden. Günter Nooke (CDU) ist Afrika-Beauftragter der Kanzlerin im Entwicklungsministerium. Auch er findet die Rückgabe in vielen Fällen richtig, betont aber, dass damit nicht der Versuch einhergehen dürfe, sich der Geschichte zu entledigen. Gleichzeitig fordert er mehr Verständigung: " "Wir sollten anfangen, über diese Dinge zu reden", so Nooke im Gespräch mit Stephan Ozsváth.