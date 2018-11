dpa Bild: dpa

- Experte rät: Bei "Black Friday"-Schnäppchen genau hinsehen!

Der "Black Friday", an dem der Einzelhandel mit großen Rabatt-Aktionen aufwartet, ist mittlerweile auch in Deutschland etabliert. Rund 2,5 Milliarden Euro werden hierzulande an diesem Tag umgesetzt. Der Wirtschaftswissenschaftler Gerrit Heinemann sieht hier einen Gruppenzwang: Seitdem die Onlinehändler diesen Akzent gesetzt haben, müsse der Handel "wie eine Herde" folgen. Den Kunden rät er zur Wachsamkeit.