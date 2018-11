- Harbath wechselt ans Bundesverfassungsgericht

Wenn alles glatt geht, dann hat Stephan Harbarth bald die fünft-höchste Position inne, die Deutschland zu vergeben hat: er wird Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Am Donnerstag hat ihn der Bundestag zum Verfassungsrichter gewählt; am Vormittag stimmte auch der Bundesrat zu, dass Harbarth Vizepräsident des Gerichts wird. Doch die Personalie ist nicht ganz unumstritten. Warum, erklärt Christoph Gaißmayer (ARD-Hauptstadtstudio).



Harbarth wechselt als Wirtschaftsanwalt und Abgeordneter direkt aus dem Bundestag an das Bundesverfassungsgericht. Er gilt als hochqualifizierter Jurist, hat in Heidelberg und Yale studiert. An seiner fachlichen Eignung für dieses hohe Amt hat keiner Zweifel.

Linke und AfD kritisierten die Wahl. "Es geht darum, dass ein sehr aktiver Politiker wie Stephan Harbarth in seiner neuen Rolle als Verfassungsrichter in der Zukunft über eigene politische Initiativen und Gesetze entscheiden könnte. Das sehen viele als Kritikpunkt", so Gaißmayer. Von der Hand zu weisen seien solche Bedenken nicht.

Harbarth ist indessen nicht der erste Politiker, der Verfassungsrichter wird: "Deshalb weiß man, dass dieses Amt prägt und verändert. Und auch Politiker schließen sich im Dialog mit ihren Richterkollegen zuweilen anderen Überzeugungen an. Das hat bei Parteien immer wieder überrascht, dass da jemand nicht auf Parteilinie war."