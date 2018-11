dpa Bild: dpa

- Halbzeit bei CDU-Regionalkonferenzen

Der Wettbewerb um den CDU-Vorsitz geht weiter. Am Donnerstagabend fand die vierte Regionalkonferenz in Halle statt, und damit ist Halbzeit. Wir wollen wissen, wie sich die drei Kandidaten bisher geschlagen haben, welche Themen im Mittelpunkt standen - und natürlich interessieren uns auch die Reaktionen auf den Vorstoß von Friedrich Merz zum Asylrecht. All diese Fragen beantwortet Alex Krämer (ARD-Hauptstadtstudio).