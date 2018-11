- Pro Bahn kritisiert "Spätfolgen der Ära Mehdorn"

Die Bahn hat offensichtlich nicht genug Zeit und Kapazitäten, ihre ICE-Flotte auf Vordermann zu halten. Nur rund 20 Prozent aller ICE-Züge sind voll funktionstüchtig. Dem ARD-Politmagazin "Kontraste" - produziert vom rbb - liegen Bahn-Dokumente vor, aus denen das ersichtlich wird. Die Zeit in den Werkstätten reicht demnach oft nur für die sicherheitsrelevanten Reparaturen, aber nicht mehr. Lukas Iffländer, Vizechef des Fahrgastverbandes Pro Bahn, bemängelte im Inforadio: Die Bahn leide noch immer unter Fehlentscheidungen früherer Jahre.



Solche Schäden werden vom Zugpersonal an das Werk gemeldet - in den ICE 4 der neuesten Generation teilweise sogar schon automatisch auf elektronischem Wege. Wenn man Glück hat, kommt der Zug dann ins Werk, wenn er sowieso 'fällig' ist - es sei denn, der Zug wurde für einen noch stärker beschädigten oder ausgefallenen Zug gebraucht.

Die Probleme betreffen "eine komplette Bandbreite", so Iffländer: Von defekten Toiletten bis zum geschlossenen Bordbistro, oder Lampen bzw. Klimaanlagen gehen nicht. Oder es fährt ein Zug mit einem Steinschlag herum, und dann muss der Wagen, in dem die gesprungene Scheibe ist, gesperrt werden.

Die Deutsche Bahn will die Wartung und Instandhaltung ihrer Züge möglichst schnell verbessern. Dem Aufsichtsrat seien dazu "detaillierte und umfassende Vorschläge vorgelegt" worden, teilte ein Sprecher des Konzerns am Donnerstag mit. Das Kontrollgremium kam in Berlin zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen und will am Freitag über Ergebnisse informieren.