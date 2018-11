dpa Bild: dpa

Do 22.11.2018 | 12:05 | Interviews

- Hat die Bahn wichtige Weichenstellungen verpasst?

Die Deutsche Bahn hat offenbar große Personal- und Materialsorgen. So geht es hervor aus internen Dokumenten, die dem ARD-Politikmagazin "Kontraste" vorliegen. Demnach ist nur jeder fünfte ICE voll funktionsfähig. Und: Der Bahn fehlen rund 5.800 Mitarbeiter in verkehrsrelevanten Bereichen, wie Lokführer und Instandhaltungskräfte. Johannes Frewel, Bahnexperte in der Inforadio-Wirtschaftsredaktion, bestätigt das: "Die Bahn tut schon eine Menge, aber eben nicht genug."

Gerade Lokführer oder Techniker, die die Züge warten müssen, seien sehr schwer zu bekommen, sagte Frewel: "Dann kann nur das Wichtigste gemacht werden. Und die Tür, die dann nicht geht oder die Kaffeemaschine, die bleiben dann eben so wie sie sind." Zwar sei nur jeder fünfte ICE "voll funktionsfähig" - dies betreffe aber keine sicherheitsrelevanten Mängel: "Im vergangenen Jahr hat die Bahn ein '100-Prozent-Programm' aufgelegt. Das Ziel war, dass die Züge morgens zum Start zu 100 Prozent in Ordnung sind. Es ist noch nicht erreicht, aber der Effekt ist, dass man jetzt zumindeste weiß, wo die Mängel liegen."



Konkret haben die ARD-Kontraste-Recherchen ergeben: Nur 20 Prozent aller ICE-Züge der Deutschen Bahn fahren voll funktionsfähig durch Deutschland. Das geht aus internen Unterlagen der Bahn AG vom Juni hervor, die "Kontraste" vorliegen. Grund dafür ist laut Bahn-Dokumenten, dass die Züge verspätet in die Werkstätten kommen und daher oft nur Zeit für sicherheitsrelevante Reparaturen bleibt. Der Deutschen Bahn AG fehlen aktuell rund 5.800 Mitarbeiter im so genannten "betriebskritischen Bereich", der direkt für den Zugverkehr zuständig ist. Dies geht aus internen Unterlagen des Aufsichtsrates der Deutschen Bahn hervor, der am Donnerstag in Berlin zusammenkommt. Laut dem Papier, das "Kontraste" ebenfalls vorliegt, fehlt es dem Konzern unter anderem an Lokführern, Instandhaltungskräften und IT-Spezialisten.

Lokführer-Gewerkschaft spricht von "Kollaps"