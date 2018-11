- "Es ging ihm nur darum zu töten"

23 Mal stach ein 15-Jähriger auf seine Mitschülerin Keira ein - aus reiner Mordlust, wie jetzt ein Berliner Gericht festgestellt hat. Einen ähnlich drastischen Fall hat selbst der erfahrene Anwalt der Mutter nach eigener Aussage noch nicht erlebt.

Eine Jugendkammer des Berliner Landgerichts hat einen Schüler zu einer neunjährigen Jugendstrafe wegen Mordes an der 14-jährigen Keira aus Hohenschönhausen verurteilt. Nach Überzeugung der Richter hatte der Mitschüler im März die Schulfreundin mit 23 Messerstichen getötet. Keiras Mutter entdeckte das sterbende Mädchen in der elterlichen Wohnung.

Aus "Mordlust" soll der 15-jährige Mitschüler die ein Jahr jüngere Keira erstochen haben, so die Überzeugung der Jugendkammer nach dem zweimonatigen Prozess. Unter einem Vorwand soll der Jugendliche, dem sich Keira in einer "jugendlichen Schwärmerei" verbunden fühlte, so die Mutter gegenüber dem rbb, mit einem Messer und Schutzkleidung sich Zutritt zu der elterlichen Wohnung seines Opfers verschafft haben. Bereits mit dem ersten Stich in den Hals verletzte er die 14-Jährige lebensgefährlich, hieß es vom Gericht. Danach stach der Schüler noch 22 Mal zu. Sein Opfer sei völlig arglos gewesen. Der Angeklagte habe durch seine Tat auch erfahren wollen, ob er sie aushalte, hieß es nach dem Urteil. Die Tatwaffe ist bis heute verschwunden.

Circa eine Stunde lang begründete die Vorsitzende der 13. Jugendkammer, Richterin Regina Alex, das Urteil der drei Berufsrichter und zwei mit beteiligten Schöffen. Der gesamt Prozess fand wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Gerichtssprecherin Lisa Jani teilte nach dem Urteilsspruch mit, dass "es dem Angeklagten nur darum gegangen sei, einen Menschen zu töten". Keira habe er als Opfer ausgesucht, weil sie verliebt in ihn gewesen sei und er deshalb leichtes Spiel bei ihr gehabt habe. Sie habe nicht hinterfragt, warum sich der Mitschüler mit ihr habe treffen wollen.

Das Gericht war überzeugt davon, dass sich der 15-Jährige lange vor der Tat bereits damit beschäftigt hatte was man empfinde, wenn man "einen unbeteiligten Menschen tötet", so die Gerichtssprecherin. Er habe sich gegenüber Freunden damit gebrüstet, Mitglied in einem "Jokerclan" zu sein. Er habe sich immer mehr mit dem "Joker" identifiziert, einem Irren, der wahllos töte.

Karin G. hatte sich umfassende Aufklärung durch den Prozess erhofft. Im Gerichtssaal hatte sie dem Schulfreund ihrer Tochter erstmals gegenüber gestanden. In Keiras Zimmer habe aber ein Bild des Angeklagten gehangen. Keira habe sich oft vor und nach der Schule mit ihm getroffen, sagte die Mutter dem rbb. Nach dem Urteilsspruch zeigte sich Karin G. voller Unverständnis für das Verhalten des Angeklagten im Prozess, der nicht einmal versucht habe, sich bei ihr zu melden. "Auf der einen Seite ist es ein gutes Urteil für mich nach dem, was nach dem Jugendstrafrecht möglich ist", sagte sie weiter. "Aber meine Tochter ist ermordet worden. Ich habe sie geknebelt, leblos und blutüberströmt vor der Couch gefunden. Da sind neun Jahre nicht ausreichend."

Der 15-Jährige habe seine Begutachtung durch eine Psychiaterin verweigert, wenngleich er inzwischen seine Bereitschaft erkläre, sich therapieren zu lassen. Im Prozess aber habe der Gutachterin nur die Schulakte des Täters vorgelegen, sie habe ihn zusätzlich anhand seines Verhaltens im Prozess beurteilen können. Der Angeklagte habe keinerlei Reue gezeigt, auch wenn er in seinen circa fünfminütigen letzten Worten geweint und bedauert habe, dass er sie, die Mutter Keiras, unter diesen Umständen kennengelernt habe. Schließlich habe er sich gewünscht, mit ihr in Kontakt zu bleiben. Irgendwann würde er ihre Fragen beantworten. Karin G. war im Prozess besonders schwer gefallen, in den Pausen ständige Liebkosungen des Angeklagten durch dessen Mutter mitansehen zu müssen, berichteten Prozessbeteiligte.

Schon in der Anklageschrift hatte die Staatanwaltschaft neben den Mordmerkmalen der Heimtücke und niedrigen Beweggründe auch die Tötung der 14-Jährigen aus "Mordlust" angeklagt. Dieser Vorwurf ist selbst bei Mordprozessen extrem selten. Im Plädoyer hatte Staatsanwalt Martin Glage eine Verurteilung wegen Mordes zu neun Jahren und zehn Monaten gefordert und war damit nur zwei Monate unter dem höchsten Strafmaß für Jugendliche geblieben.

Die beiden Verteidiger des Angeklagten hatten in ihren Plädoyers dem Vernehmen nach von einer "hohen Suizidalität" des Opfers gesprochen. Keira habe sich vom Angeklagten töten lassen wollen. Ein Verteidiger forderte deshalb wegen "Tötung auf Verlangen" in seinem Plädoyer eine Höchststrafe von dreieinhalb Jahren. Der zweite Anwalt des Angeklagten soll in seinem Plädoyer davon gesprochen haben, dass die Situation am Tattag eskaliert und deshalb Keira zu Tode gekommen sei. Etwaige Selbstmordphantasien Keiras wurden im Urteil vom Gericht als "Erfindung" bezeichnet.

Sowohl Keira als auch der Angeklagte entstammten nicht Verhältnissen, die eine solche Tat verständlicher machen könnte, hatte Nebenklageanwalt Roland Weber auch nach dem Urteilsspruch betont. Ganz normale geordnete Verhältnisse gebe es auf allen Seiten, soweit er das beurteilen könne. Er habe in den 20 Jahren seiner Arbeit als Rechtsanwalt einen ähnlich drastischen Fall nie erlebt.

