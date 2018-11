dpa Bild: dpa

- Breitscheidplatz-Helferin: "Wir wurden einfach nach Hause geschickt"

Ab kommendem Montag leuchtet und duftet der Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wieder so wie jedes Jahr. Doch seit dem Terroranschlag vor zwei Jahren sind Glühwein und Honigkerzen für manche nur noch mit mulmigem Gefühl zu genießen. Ein runderneuertes Zufahrtskonzept soll das Sicherheitsgefühl der Besucher erhöhen. Diana Wieprich war vor zwei Jahren als Ehrenamtliche für die Johanniter Unfallhilfe am Ort des Anschlags um den Verletzten zu helfen. Martin Krebbers hat mit ihr darüber gesprochen, was sie bei dem Anschlag erlebt hat.



An diesem Abend des 19. Dezember war sie mit ihrem Freund auf dem Weihnachtsmarkt und wollte eigentlich schon gehen, entschloss sich dann aber doch, noch ein Handbrot für den Heimweg zu kaufen. "Plötzlich sind uns sehr viele Menschen entgegen gekommen und haben den Weihnachtsmarkt panisch verlassen. Wir haben zunächst gedacht, da sei eine Schlägerei oder etwas anderes kleineres. (...) Recht schnell haben wir mitbekommen, dass das Polizeiaufgebot erhöht wurde."

Am Ort des Geschehens lagen Tote und etwa 50 bis 60 Verletzte, mit teilweise größeren und teilweise kleinere Verletzungen. Etwa zwei Stunden halfen sie und ihr Freund als Ersthelfer den Rettungskräften, die nach und nach dazu kamen. "Doch dann wurden wir einfach von der Polizei nach Hause geschickt, ohne dass unsere Personalien aufgenommen wurden oder dass wir Material, das wir noch bei uns hatten, wieder zurückbringen konnten. Wir wurden einfach nach Hause geschickt und sind dann am nächsten Tag wieder arbeiten gegangen."

Metallpoller und Gitterkörbe mit Sandsäcken