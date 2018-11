dpa Bild: dpa

Di 20.11.2018 | 15:05 | Interviews

- Wie lässt sich häusliche Gewalt verhindern?

Drohen, Schlagen, Würgen, Stalking, Vergewaltigung, Mord: 147 Frauen sind im vergangenen Jahr von ihren Partnern und Ex-Partnern getötet worden. Das war am Dienstag auf der Pressekonferenz von Familienministerin Giffey zu erfahren. In Berlin läuft alles, was mit dem Schutz gegen häusliche Gewalt zu tun hat, bei der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen (BIG) zusammen. Doris Felbinger ist Geschäftsführerin der Initiative und berichtet über die Fälle, mit denen sie bisher zu tun hatte.



Mehr zum Thema rbb Audio - Giffey legt Zahlen vor Frank Aischmann (ARD Hauptstadtstudio) berichtet von der Pressekonferenz der Familienministerin.

Das Spektrum häuslicher Gewalt reicht von Schlagen, Treten, Beißen, bis hin zu Würgen oder Verbrühen. Daneben gibt es psychische Gewalt wie Herabsetzen vor anderen, Kontrolle oder Eifersucht. Betroffen sind Frauen aller Altersklassen und sozialen Schichten, wobei es einen höheren Risikofaktor bei geringer Bildung und niedrigerem Schulabschluss gibt.