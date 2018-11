imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 20.11.2018 | 09:25 | Interviews

- Mützenich: "Hier sind Vorwürfe konstruiert worden"

Wieder hat in der Türkei ein Prozess gegen einen Deutsch-Türken begonnen. Diesmal auf der Anklagebank: ein Sozialarbeiter und Journalist aus Köln. Er heißt Adil Demirci und sitzt bereits seit 7 Monaten in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Rolf Mützenich, beobachtet den Prozess in Istanbul. Er sagt: "Die Umstände der Verhaftung zeigen die Willkür, die im System der Strafverfolgung herrscht".