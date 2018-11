- Saudi-Arabien: "Die Königsfamilie wird als rote Linie betrachtet"

Nach dem mutmaßlichen Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi hat Deutschland nun diplomatisch reagiert: mit 18 Einreiseverboten für saudische Tatverdächtige sowie einem vollständigen Rüstungs-Exportstopp. Der gebürtige Iraner Bija Djir-Sarai ist außenpolitischer Sprecher der FDP. Er hält die Maßnahmen grundsätzlich für richtig. Ob sie mehr als Symbolik sind, werde man daran sehen, wie lange sie durchgehalten werden. Eine hundertprozentige Aufklärung des Falls Khashoggi werde es aber nicht geben, so Djir-Sarai.



Saudi-Arabien erhält vorerst keine Rüstungsgüter mehr aus Deutschland. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe bereits nach der Ermordung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Kashoggi

klargestellt, dass es derzeit keine Grundlage für Lieferungen in das Land gebe.

"Die Umsetzung wird derzeit innerhalb der Bundesregierung geprüft und besprochen. Dazu gehört natürlich auch, dass derzeit keine Ausfuhren möglich sind." Weitere Details etwa zur Dauer des Ausfuhrstopps wollte der Sprecher nicht mitteilen.