- Experte: "CDU-Debatte ist ein Zeichen von Schwäche"

Warum ist die Diskussion über den UN-Migrationspakt in der Union hochgekocht? Worum geht es da eigentlich? Irina Grabowski hat mit dem Migrationsexperten und Politikberater Gerald Knaus gesprochen, der als Vordenker des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei gilt. Im Inforadio erklärte er, worauf der Migrationspakt der Vereinten Nationen zielt: Es geht vereinfacht gesagt um Normen, die weltweit gelten sollen.

Gerald Knaus: "Gar nichts, und für die Europäische Union auch nicht. Erstaunlicherweise hetzen wir in Deutschland bei diesem Thema von einer Scheindiskussion zur nächsten. Es wird diskutiert, ob dieser Pakt eventuell in irgend einer Form mehr Migration erzeugen könnte. Aber das sind Schein-Debatten - es geht alleine um Symbolik, und man ist hier in die Falle der Rechtspopulisten getappt."

In Österreich hätten die "Identitären" den Migrationspakt zum Thema gemacht, dann die FPÖ, und die Regierung habe nachgegeben. Orban in Ungarn und Trump in den USA seien von Anfang an dagegen gewesen - "auch hier sind die Interessen klar, denn die haben einfach grundsätzlich etwas gegen jede Form von internationalen Standards. Dass das jetzt auch die CDU ergriffen hat, ist ein Zeichen von Schwäche und nicht von seriöser Diskussionskultur."