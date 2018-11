- DTB: "So ein gutes Tennis-Jahr hatten wir lange nicht!"

Deutschlands Tenniswelt hat Grund zum Jubeln: Als erster Deutscher seit Boris Becker hat Alexander Zverev das Finale der ATP-Weltmeisterschaft gewonnen. Becker selbst jubelte über seinen Nach-Nachfolger: "Ein Star ist angekommen!" Wird sich dieser erfreuliche Trend verstetigen? Klaus Eberhard, Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes, zeigte sich im Inforadio-Interview optimistisch.

Mit Angelique Kerbers Sieg in Wimbledon und Zverevs Sieg der ATP Finals sei Deutschland wieder in der Weltspitze des Tennis angekommen, so Eberhard: "So ein fantastisches Tennisjahr hatten wir wirklich lange nicht, mit Topspielern bei den Damen und Herren sowie Weltranglistenplatz zwei und vier."

Kerber habe ihren Weg wiedergefunden, nachdem sie "ein Jahr nicht so gut gespielt hat. Sie war ja schon Nummer Eins der Weltrangliste, und der Wimbledon-Titel war das Sahnehäubchen. Und bei Sascha hat man gesagt: Er ist der Nachwuchsstar und er wird kommen, und dass es dann so schnell gegangen ist in diesem Jahr, das ist schon bemerkenswert."