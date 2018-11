- Giffey: "Online-Umfrage ist ernüchternd"

Das Internet wird von den 14 - 24-Jährigen nicht mehr uneingeschränkt positiv gesehen. Das ergibt eine Studie für das Deutsche Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI), die Familienministerin Giffey in Berlin vogestellt hat. Insbesondere soziale Medien werden demnach zunehmend skeptisch gesehen. Hauptstadtkorrespondent Kilian Pfeffer war bei der Vorstellung der Studie dabei.



"Offline" im Sinne einer völligen Internet- und Handy-Abstinenz ist in der Generation "U25" so gut wie niemand mehr. 99% sind inzwischen online - eine deutliche Steigerung zur letzten Umfrage vor vier Jahren, damals waren es nur 71%. Gleichzeitig sind jedoch auch die Skepsis und das Misstrauen gestiegen - Stichwort: "Beleidigungskultur". Zwei von drei jüngeren enschen stellen eine Verrohung der Umgangsformen vor allem in den Sozialen Medien fest.