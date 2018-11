- Jemen: Helfer kämpfen um Leben - jeden Tag

Es ist der blanke Horror: Im Jemen-Krieg sind allein in den vergangenen vier Jahren mindestens 10.000 Menschen getötet worden, über zwei Millionen sind auf der Flucht. Die UNO warnt zudem, dass die verheerende Hungersnot in dem Land die Lage weiter verschärfen könnte. Bettina Lüscher vom "World Food Programme" spricht von der "schwierigsten humanitären Situation, die es momentan auf der Welt gibt."



Die Bedingungen, unter denen die Helfer arbeiten, sind äußerst schwierig, so Lüscher: "Auf den Straßen werden unsere Leute oft angehalten, unsere Essenslager sind besetzt worden, von Kämpfern benutzt worden, was gegen jedes humanitäre Recht verstößt. Unsere Leute riskieren ihr Leben jeden Tag."

Heute kaum noch vorstellbar: Der Jemen war einst ein beliebtes Reiseziel für Individualtouristen. Doch nach Jahren des Krieges ist das Land von einer Hungerkatastrophe betroffen. Alleine zwei Millionen Kinder haben nicht genug zu essen. Die UN-Hilfsorganisation "World Food Programme" versucht, die größte Not zu lindern. Bettina Lüscher, Sprecherin des Berliner Büros, bringt ihre Arbeit auf eine simple Formel: "Leben retten, jeden Tag - unter schwierigsten Bedingungen. Wir versorgen schon jetzt acht Millionen Menschen im Jemen. Wir werden 12 bis 14 Millionen versorgen müssen. Es kommen jeden Tag mehr dazu, weil dieser Krieg so brutal weiter geht."

Die Lösung kann für Bettina Lüscher nur Frieden heißen. Deswegen setzt auch ihre Organisation alles daran, die internationale Staatengemeinschaft zur Beendigung des Konfliktes aufzurufen: "Mein Chef war selber in New York (beim Weltsicherheitsrat) und hat die furchtbaren Szenen beschrieben, wie er kleine Kinder gesehen hat, die acht Monate alt waren, die nur zwei Kilo gewogen haben, die nur noch Haut und Knochen waren. Und er hat beschrieben, was sich für apokalyptische Szenen abspielen werden, wenn es keine Feuerpause, wenn es keine friedliche Lösung gibt."

Doch für diese Lösung müsse die Politik sorgen. "Wir als Humanitäre können da immer nur Pflaster draufkleben."

Doch immerhin: Der internationale Druck auf die Bürgerkriegsparteien im Jemen zeigt inzwischen offenbar Wirkung. Die Huthi-Rebellen haben sich grundsätzlich zu einer Waffenruhe bereit erklärt. Das teilten sie per Twitter mit. Als Zeichen des guten Willens setzten sie demnach ihre Drohnen- und Raketenangriffe aus.

Die Huthi kämpfen seit Jahren gegen Regierungstruppen, die von Saudi-Arabien und weiteren arabischen Staaten unterstützt werden. Auf der anderen Seite gilt der Iran als Verbündeter der Huthi.