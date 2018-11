imago/Steinach Bild: imago/Steinach

Mo 19.11.2018 | 07:45 | Interviews

- Paus: "Niedrige Baukosten sind keine niedrigen Mietpreise"

Es ist und bleibt ein dringliches Problem: Wie kann in den Städten bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden? Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket in Milliardenhöhe in Aussicht gestellt. Lisa Paus von den Grünen kritisiert die Pläne als nicht ausreichend und stellt ein eigenes Konzept vor.