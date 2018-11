- Ministerin: "Regeln werden nicht geändert"

Für die Fertigstellung des künftigen Flughafens BER in Schönefeld werden weder die Bauordnung noch die Prüfvorschriften geändert. Das hat Brandenburgs Infrastrukturministerin Schneider (SPD) klargestellt. Hintergrund ist ein rbb-Bericht, nach dem Flughafenchef Lütke Daldrup Änderungen bei Prüfkriterien ins Gespräch gebracht haben soll - um den BER wie geplant Ende 2020 fertigstellen zu können. Landespolitik-Redakteur Torsten Sydow hat die Sondersitzung im Infrastrukturausschuss des Landtages vefolgt.



Brandenburgs Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) pocht auf eine Beseitigung der noch vorhandenen Mängel am künftigen Großflughafen BER. "Die Mängel, die da sind, sind abzuarbeiten", sagte Schneider am Freitag in einer Sondersitzung des Infrastrukturausschusses des Potsdamer Landtags.