- Brexit-Streit: Glees warnt vor britischer Staatskrise

"Trotz Mays forscher Pro-Brexit-Rhetorik und rasch gezogener roter Linien haben ihr die EU-Hasser in ihrer Partei nie getraut. Den Deal halten sie nun für einen Schwindel. Für sie ist der Brexit, den May im Sinn hat, gar kein richtiger Brexit. Sie können nicht fassen, dass ihr Referendumstriumph von 2016 in einer verhängnisvollen "Umarmung" durch die EU enden soll. (...) Im Grunde kommt die britische Politik jetzt in eine Phase, in der alles möglich wird - ein Kollaps der Verhandlungen, Neuwahlen, eine zweite Volksabstimmung. Die Tory-Hardliner beabsichtigen, einen Misstrauensantrag in der Fraktion gegen die Parteichefin einzubringen. Bisher hatte man geglaubt, dass sich Theresa May bei einer solchen Abstimmung gegen die Parteirechte behaupten würde. Jetzt ist nicht mal das mehr sicher. Alles ist im Fluss."