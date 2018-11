imago/Christian Ditsch Bild: imago/Christian Ditsch

Fr 16.11.2018 | 12:25 | Interviews

- Neuer Schwung für Berliner SPD?

Die SPD fällt in Umfragen immer weiter zurück - bundesweit und auch in Berlin. Zuletzt lagen die Sozialdemokraten in der Hauptstadt nur noch bei 16 Prozent und damit hinter Grünen und Linken - etwa gleichauf mit der CDU. Bei einem zweitägigen Landesparteitag will die Berliner SPD wieder in die Offensive kommen - "nicht quatschen, handeln!", fordert Fraktionschef Raed Saleh. So soll die Mitte der Bevölkerung mit einem 10-Punkte-Plan massiv entlastet werden. Landespolitik-Redakteur Jan Menzel erläutert, mit welchen Wohltaten die SPD gegen den Wählerfrust vorgehen will.

Die von schlechten Umfragewerten geplagte Berliner SPD kommt am Freitagnachmittag zu einem zweitägigen Parteitag zusammen. Von ihm erhoffen sich die Sozialdemokraten neuen Schwung. Zum Auftakt geht es zunächst um die Vorbereitung der Europawahl 2019, bei der Spitzenkandidatin Gaby Bischoff reden wird.



Millionen-Programm zur Entlastung der Bürger geplant