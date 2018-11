dpa Bild: dpa

Fr 16.11.2018 | 09:05 | Interviews

- Urban (AfD) hält Spendenvorwürfe für "Sturm im Wasserglas"

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel weist Vorwürfe wegen der umstrittenen Auslandsspenden an ihre Partei strikt zurück - und auch Sachsens AfD-Landeschef Jörg Urban sieht in dem Sachverhalt "eine Lapalie", wie er im Inforadio betont. Zum bevorstehenden Besuch der Kanzlerin in Chemnitz bemerkt er: "Die Menschen in Chemnitz wollen eine Verbesserung der Situation in ihrer Stadt und keine Gesprächskränzchen mit Politikern."

Zu den Auslandsspenden an seine Partei sagte Urban, das Geld sei komplett zurück überwiesen worden. "Letztendlich ist von dem Geld bei der AfD nichts geblieben, bei Frau Weidel auch nicht. Ob da etwas formal falsch gelaufen hat, müssen jetzt Juristen prüfen, ich halte das für einen Sturm im Wasserglas." Falls die Formalien nicht eingehalten worden wären, müsse es eine Strafe geben, gleichwohl, so Urban: "Man sollte das jetzt nicht so aufbauschen und erstmal abwarten. Unter`m Strich ist das für mich eine Lapalie."



AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wies derweil alle Vorwürfe gegen sie in der Spendenaffäre ihrer Partei zurück. Die Anschuldigungen seien ihr bisher nur aus den Medien bekannt, teilte sie am Freitag in Berlin mit. "Ich weise diese Vorwürfe mit Entschiedenheit zurück. Sie entbehren jeder Grundlage und stellen den Versuch dar, mich persönlich und politisch zu diskreditieren." Die in den Medien berichteten Sachverhalte seien "in wesentlichen Punkten falsch, unvollständig und tendenziös".



Weidels AfD-Kreisverband am Bodensee hatte zwei Großspenden aus der Schweiz und den Niederlanden erhalten, die möglicherweise gegen das Parteiengesetz verstoßen haben. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen Vorermittlungen eingeleitet.

Merkel am Mittag in Chemnitz